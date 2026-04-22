2e édition Trail du Corbier Domaine Les Sybelles® Le Corbier Villarembert
2e édition Trail du Corbier Domaine Les Sybelles® Le Corbier Villarembert samedi 8 août 2026.
Villarembert
2e édition Trail du Corbier Domaine Les Sybelles®
Le Corbier 461 Promenade du Front de Neige Villarembert Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Après le succès de sa première édition, le Trail du Corbier Les Sybelles® est de retour. Plusieurs formats de course sont proposés, permettant à chacun de trouver son défi, quel que soit son niveau.
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Le Corbier 461 Promenade du Front de Neige Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@le-corbier.com
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English : 2nd edition of the Trail du Corbier Domaine Les Sybelles®.
Following the success of its first edition, the Trail du Corbier Les Sybelles® is back. Several race formats are on offer, allowing everyone to find their own challenge, whatever their level.
L’événement 2e édition Trail du Corbier Domaine Les Sybelles® Villarembert a été mis à jour le 2026-04-22 par Corbier Tourisme