2e édition Trail du Corbier Domaine Les Sybelles® Le Corbier Villarembert

Villarembert

2e édition Trail du Corbier Domaine Les Sybelles®

Le Corbier 461 Promenade du Front de Neige Villarembert Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Après le succès de sa première édition, le Trail du Corbier Les Sybelles® est de retour. Plusieurs formats de course sont proposés, permettant à chacun de trouver son défi, quel que soit son niveau.

.

Le Corbier 461 Promenade du Front de Neige Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@le-corbier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 2nd edition of the Trail du Corbier Domaine Les Sybelles®.

Following the success of its first edition, the Trail du Corbier Les Sybelles® is back. Several race formats are on offer, allowing everyone to find their own challenge, whatever their level.

L’événement 2e édition Trail du Corbier Domaine Les Sybelles® Villarembert a été mis à jour le 2026-04-22 par Corbier Tourisme