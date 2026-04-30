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Festival Lectures en Cimes Villarembert

Festival Lectures en Cimes Villarembert vendredi 21 août 2026.

Ville : 73300 Villarembert

Département : Savoie

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif :

Villarembert

Festival Lectures en Cimes

Villarembert Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-21

Lectures en Cimes, c’est un festival littéraire immersif au cœur des montagnes savoyardes.
Imaginé par deux passionnées, il réinvente la lecture comme une expérience vivante, faite de rencontres, de partage et d’émotions, entre nature et mots.
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Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04  info@le-corbier.com

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English :

Lectures en Cimes is an immersive literary festival in the heart of the Savoy mountains.
Conceived by two enthusiasts, it reinvents reading as a living experience, made up of encounters, sharing and emotions, between nature and words.

L’événement Festival Lectures en Cimes Villarembert a été mis à jour le 2026-04-30 par Corbier Tourisme

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