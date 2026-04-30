Villarembert

Festival Lectures en Cimes

Villarembert Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Lectures en Cimes, c’est un festival littéraire immersif au cœur des montagnes savoyardes.

Imaginé par deux passionnées, il réinvente la lecture comme une expérience vivante, faite de rencontres, de partage et d’émotions, entre nature et mots.

.

Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lectures en Cimes is an immersive literary festival in the heart of the Savoy mountains.

Conceived by two enthusiasts, it reinvents reading as a living experience, made up of encounters, sharing and emotions, between nature and words.

L’événement Festival Lectures en Cimes Villarembert a été mis à jour le 2026-04-30 par Corbier Tourisme