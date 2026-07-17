Informations pratiques

Villarembert

Festival Lectures en Cimes Dictée dessinée

Salle Atlas Villarembert Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 16:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Laissez parler votre imagination lors d’une dictée dessinée animée par Élodie Balandras, autrice et illustratrice jeunesse. Une activité ludique et créative à partager en famille.

Sur inscription à l’Office de Tourisme.

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Salle Atlas Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com

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English :

Let your imagination run wild during a drawing dictation led by Élodie Balandras, a children’s book author and illustrator. A fun and creative activity to enjoy with the whole family.

Registration required at the Tourist Office.

L’événement Festival Lectures en Cimes Dictée dessinée Villarembert a été mis à jour le 2026-07-17 par Corbier Tourisme