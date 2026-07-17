Festival Lectures en Cimes Dictée dessinée Villarembert
samedi 22 août 2026 · Villarembert
Informations pratiques
Villarembert
Festival Lectures en Cimes Dictée dessinée
Salle Atlas Villarembert Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Laissez parler votre imagination lors d’une dictée dessinée animée par Élodie Balandras, autrice et illustratrice jeunesse. Une activité ludique et créative à partager en famille.
Sur inscription à l’Office de Tourisme.
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Salle Atlas Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com
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English :
Let your imagination run wild during a drawing dictation led by Élodie Balandras, a children’s book author and illustrator. A fun and creative activity to enjoy with the whole family.
Registration required at the Tourist Office.
L’événement Festival Lectures en Cimes Dictée dessinée Villarembert a été mis à jour le 2026-07-17 par Corbier Tourisme
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