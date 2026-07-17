Festival Lectures en Cimes Atelier jaspage Villarembert
samedi 22 août 2026 · Villarembert
Informations pratiques
Villarembert
Festival Lectures en Cimes Atelier jaspage
Front de neige Villarembert Savoie
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Participez à un atelier de jaspage animé par Clémence (@Booksedges) et découvrez l’art de décorer les tranches des livres. Chaque participant doit apporter son propre livre.
3 créneaux disponibles.
10h/12h adulte
13h30/15h30 ados
16h/18h adulte
.
Front de neige Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com
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English :
Join a book edging workshop led by Clémence (@Booksedges) and discover the art of decorating book edges. Each participant must bring their own book.
L’événement Festival Lectures en Cimes Atelier jaspage Villarembert a été mis à jour le 2026-07-17 par Corbier Tourisme
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