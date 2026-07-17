Informations pratiques

Villarembert

Festival Lectures en Cimes Atelier jaspage

Front de neige Villarembert Savoie

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Participez à un atelier de jaspage animé par Clémence (@Booksedges) et découvrez l’art de décorer les tranches des livres. Chaque participant doit apporter son propre livre.

3 créneaux disponibles.

10h/12h adulte

13h30/15h30 ados

16h/18h adulte

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Front de neige Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com

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English :

Join a book edging workshop led by Clémence (@Booksedges) and discover the art of decorating book edges. Each participant must bring their own book.

L’événement Festival Lectures en Cimes Atelier jaspage Villarembert a été mis à jour le 2026-07-17 par Corbier Tourisme