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AGENDA · Villarembert

Festival Lectures en Cimes Séances de dédicaces Villarembert

samedi 22 août 2026 · Villarembert

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
Salle Charvin
Ville
73300 Villarembert
Département
Savoie
Tarif

Villarembert

Festival Lectures en Cimes Séances de dédicaces

Salle Charvin Villarembert Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23

Tout au long du festival, retrouvez les auteurs invités en séance de dédicaces et partagez un moment convivial autour de leurs livres.
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Salle Charvin Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04  info@le-corbier.com

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English : Lectures en Cimes Festival Book Signings

Throughout the festival, meet the guest authors at book-signing sessions and enjoy a friendly get-together centered around their books.

L’événement Festival Lectures en Cimes Séances de dédicaces Villarembert a été mis à jour le 2026-07-17 par Corbier Tourisme

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