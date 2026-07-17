Festival Lectures en Cimes Séances de dédicaces Villarembert
samedi 22 août 2026 · Villarembert
Informations pratiques
Villarembert
Festival Lectures en Cimes Séances de dédicaces
Salle Charvin Villarembert Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23
Tout au long du festival, retrouvez les auteurs invités en séance de dédicaces et partagez un moment convivial autour de leurs livres.
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Salle Charvin Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com
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English : Lectures en Cimes Festival Book Signings
Throughout the festival, meet the guest authors at book-signing sessions and enjoy a friendly get-together centered around their books.
L’événement Festival Lectures en Cimes Séances de dédicaces Villarembert a été mis à jour le 2026-07-17 par Corbier Tourisme
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