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AGENDA · Villarembert

Festival Lectures en Cimes Atelier couture pochette de livre Villarembert

samedi 22 août 2026 · Villarembert

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
Front de neige
Ville
73300 Villarembert
Département
Savoie
Tarif
10 10 10

Villarembert

Festival Lectures en Cimes Atelier couture pochette de livre

Front de neige Villarembert Savoie

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Initiez-vous à la couture créative avec Lucy-Lise et réalisez une pochette en tissu pour protéger votre livre. Repartez avec une création unique, pratique et faite de vos propres mains.
Sur inscription à l’Office de Tourisme.
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Front de neige Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04  info@le-corbier.com

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English : Lectures en Cimes Festival Book Pouch Sewing Workshop

Learn the basics of creative sewing with Lucy-Lise and make a fabric sleeve to protect your book. Take home a unique, practical creation that you made with your own hands.
Sign up at the Tourist Office.

L’événement Festival Lectures en Cimes Atelier couture pochette de livre Villarembert a été mis à jour le 2026-07-17 par Corbier Tourisme

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