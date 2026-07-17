Informations pratiques

Villarembert

Festival Lectures en Cimes Atelier couture pochette de livre

Front de neige Villarembert Savoie

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Initiez-vous à la couture créative avec Lucy-Lise et réalisez une pochette en tissu pour protéger votre livre. Repartez avec une création unique, pratique et faite de vos propres mains.

Sur inscription à l’Office de Tourisme.

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Front de neige Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com

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English : Lectures en Cimes Festival Book Pouch Sewing Workshop

Learn the basics of creative sewing with Lucy-Lise and make a fabric sleeve to protect your book. Take home a unique, practical creation that you made with your own hands.

Sign up at the Tourist Office.

L’événement Festival Lectures en Cimes Atelier couture pochette de livre Villarembert a été mis à jour le 2026-07-17 par Corbier Tourisme