Informations pratiques

Villarembert

Festival Lecture en Cimes Soirée d’ouverture

Cinéma Villarembert Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 20:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Ouvrez le festival en compagnie des auteurs, illustrateurs et intervenants invités. Une soirée conviviale au cinéma de la station pour découvrir le programme et rencontrer celles et ceux qui feront vivre cette première édition.

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Cinéma Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com

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English :

Kick off the festival alongside the authors, illustrators, and guest speakers. Join us for a fun evening at the resort’s movie theater to explore the program and meet the people who will bring this first edition to life.

L’événement Festival Lecture en Cimes Soirée d’ouverture Villarembert a été mis à jour le 2026-07-17 par Corbier Tourisme