Be Fort ! Préparez votre trail avant de le courir. Office de Tourisme Le Corbier Villarembert

Villarembert

Be Fort ! Préparez votre trail avant de le courir.

Office de Tourisme Le Corbier 461 Promenade du Front de Neige Villarembert Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-06

Vivez le trail avant de le courir , 2 jours pour se préparer, comprendre et vibrer. 2 journées sur l’univers du trail pour se mettre en condition avant les courses du week-end. (Programme en cours d’élaboration)

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Office de Tourisme Le Corbier 461 Promenade du Front de Neige Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com

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English :

Live the trail before you run it , 2 days to prepare, understand and enjoy. 2 days on the world of trail running to get in shape before the weekend’s races. (Program under development)

L’événement Be Fort ! Préparez votre trail avant de le courir. Villarembert a été mis à jour le 2026-04-21 par Corbier Tourisme