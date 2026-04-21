Be Fort ! Préparez votre trail avant de le courir. Office de Tourisme Le Corbier Villarembert
Be Fort ! Préparez votre trail avant de le courir. Office de Tourisme Le Corbier Villarembert jeudi 6 août 2026.
Villarembert
Be Fort ! Préparez votre trail avant de le courir.
Office de Tourisme Le Corbier 461 Promenade du Front de Neige Villarembert Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-06
Vivez le trail avant de le courir , 2 jours pour se préparer, comprendre et vibrer. 2 journées sur l’univers du trail pour se mettre en condition avant les courses du week-end. (Programme en cours d’élaboration)
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Office de Tourisme Le Corbier 461 Promenade du Front de Neige Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com
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English :
Live the trail before you run it , 2 days to prepare, understand and enjoy. 2 days on the world of trail running to get in shape before the weekend’s races. (Program under development)
L’événement Be Fort ! Préparez votre trail avant de le courir. Villarembert a été mis à jour le 2026-04-21 par Corbier Tourisme