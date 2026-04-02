2e Randuro VTT, Parc des Cordeliers, Anduze
2e Randuro VTT, Parc des Cordeliers, Anduze dimanche 10 mai 2026.
2e Randuro VTT Dimanche 10 mai, 07h30 Parc des Cordeliers Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T07:30:00+02:00 – 2026-05-10T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T07:30:00+02:00 – 2026-05-10T14:00:00+02:00
Inscription sur Helloasso.
Parc des Cordeliers Avenue Rollin, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lesgrizzlis30@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/vtt.lesgrizzlis »}]
Organisée par le club VTT Les Grizzlis d’Anduze. Deux parcours (25 €) : 23 km (700 m D+) et 36 km (1 200 m D+). Randonnée familiale de 18 km (10 €). Cyclisme Sport
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