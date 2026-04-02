2e Randuro VTT, Parc des Cordeliers, Anduze

2e Randuro VTT Dimanche 10 mai, 07h30 Parc des Cordeliers Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T07:30:00+02:00 – 2026-05-10T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T07:30:00+02:00 – 2026-05-10T14:00:00+02:00

Inscription sur Helloasso.

Parc des Cordeliers Avenue Rollin, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lesgrizzlis30@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/vtt.lesgrizzlis »}]

Organisée par le club VTT Les Grizzlis d’Anduze. Deux parcours (25 €) : 23 km (700 m D+) et 36 km (1 200 m D+). Randonnée familiale de 18 km (10 €). Cyclisme Sport