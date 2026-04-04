4e Festival africain, Espace Pélico, Anduze

4e Festival africain 8 et 9 mai Espace Pélico Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T10:00:00+02:00 – 2026-05-08T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T21:00:00+02:00

Vendredi 8 mai : marché d’artisans, animations tout au long de la journée, déambulation musicale dans les rues d’Anduze, défilé de mode aux couleurs du continent

Samedi 9 mai : atelier de percussion (10h – 12h), atelier de danse africaine (14h – 16h), repas festif suivi de concerts (partir de 18h). En 1ère partie : la beauté, la douceur et la soul de la talentueuse artiste sénégalaise ZEÏNA DONG, en 2nde partie, toute l’énergie, la fougue et l’afro-jazz du groupe sénégalais XALAM 2.

Espace Pélico 2 rue Pélico, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie 04 66 61 80 08

Organisé par l’association des Sénégalais Cévenols.