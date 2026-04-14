Sauvages et cultivées, Anduze, Anduze

Sauvages et cultivées Mercredi 13 mai, 10h00 Anduze Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T10:00:00+02:00 – 2026-05-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-13T10:00:00+02:00 – 2026-05-13T12:30:00+02:00

Tout public.

Anduze 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 17 07 31 »}, {« type »: « email », « value »: « coralie.jaubert@lemerlet.asso.fr »}]

Balade à la découverte des plantes sauvages, avec cueillette responsable et dégustation. Puis rencontre avec un maraîcher.