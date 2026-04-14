Sauvages et cultivées, Anduze, Anduze
Sauvages et cultivées, Anduze, Anduze mercredi 13 mai 2026.
Sauvages et cultivées Mercredi 13 mai, 10h00 Anduze Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T10:00:00+02:00 – 2026-05-13T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-13T10:00:00+02:00 – 2026-05-13T12:30:00+02:00
Tout public.
Anduze 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 17 07 31 »}, {« type »: « email », « value »: « coralie.jaubert@lemerlet.asso.fr »}]
Balade à la découverte des plantes sauvages, avec cueillette responsable et dégustation. Puis rencontre avec un maraîcher.
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