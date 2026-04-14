Atelier Vrac Attitude, Les jardins de la filature, Anduze

Atelier Vrac Attitude Mercredi 6 mai, 14h30 Les jardins de la filature Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Proposé par l’association Vrac Attitude.

Les jardins de la filature 19 rue du Luxembourg, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 65 50 42 78 »}, {« type »: « email », « value »: « kangarooced@gmail.com »}]

“Confection d’huile anti-moustique et de dentifrice”.