Atelier Vrac Attitude, Les jardins de la filature, Anduze
Atelier Vrac Attitude, Les jardins de la filature, Anduze mercredi 6 mai 2026.
Atelier Vrac Attitude Mercredi 6 mai, 14h30 Les jardins de la filature Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00
Proposé par l’association Vrac Attitude.
Les jardins de la filature 19 rue du Luxembourg, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 65 50 42 78 »}, {« type »: « email », « value »: « kangarooced@gmail.com »}]
“Confection d’huile anti-moustique et de dentifrice”.
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