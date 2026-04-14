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Santé et environnement, Les jardins de la filature, Anduze

Santé et environnement, Les jardins de la filature, Anduze

Santé et environnement, Les jardins de la filature, Anduze mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Les jardins de la filature

Adresse : 19 rue du Luxembourg, 30140 Anduze

Ville : 30140 Anduze

Département : Gard

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Tarif : Gratuit

Santé et environnement Mercredi 20 mai, 14h30 Les jardins de la filature Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

Atelier proposé par l’association Vrac Attitude.

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