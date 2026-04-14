Santé et environnement, Les jardins de la filature, Anduze
Santé et environnement, Les jardins de la filature, Anduze mercredi 20 mai 2026.
Santé et environnement Mercredi 20 mai, 14h30 Les jardins de la filature Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00
Atelier proposé par l’association Vrac Attitude.
Les jardins de la filature 19 rue du Luxembourg, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 65 50 42 78 »}, {« type »: « email », « value »: « kangarooced@gmail.com »}]
“Les produits d’entretien et mon air intérieur font-ils bon ménage ?”
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