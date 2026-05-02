Auberive

2e vide-greniers d’Auberive

Centre du village Auberive Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Tout public

Vide-greniers en semi-nocturne avec concert, marché de producteurs, diffusion finale de la Ligue des Champions sur grand écran.

Buvette et restauration sur place.

70 exposants habituellement. .

Centre du village Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 6 41 39 29 52 comite.auberive@gmail.com

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English :

L’événement 2e vide-greniers d’Auberive Auberive a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres