Auberive

Festi-marchés d’Auberive

Centre du village Auberive Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-26 2026-07-31 2026-08-28

Tout public

+ de 20 producteurs et artisans locaux.

Restauration et buvette sur place.

Concerts à chaque marché

*Samedi 30 mai festi marché + vide-grenier* .

Centre du village Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 6 41 39 29 52

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English :

L’événement Festi-marchés d’Auberive Auberive a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres