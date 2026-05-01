Festi-marchés d’Auberive Auberive
Festi-marchés d’Auberive Auberive samedi 30 mai 2026.
Auberive
Festi-marchés d’Auberive
Centre du village Auberive Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-26 2026-07-31 2026-08-28
Tout public
+ de 20 producteurs et artisans locaux.
Restauration et buvette sur place.
Concerts à chaque marché
*Samedi 30 mai festi marché + vide-grenier* .
Centre du village Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 6 41 39 29 52
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English :
L’événement Festi-marchés d’Auberive Auberive a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres
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