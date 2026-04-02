2ÈME BALADE GOURMANDE Caunes-Minervois
2ÈME BALADE GOURMANDE Caunes-Minervois samedi 9 mai 2026.
Caunes-Minervois
2ÈME BALADE GOURMANDE
Caunes-Minervois Aude
Tarif : 28 – 28 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 12:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Deuxième balade gourmande !
Parcours gastronomique dans le village de Caunes-Minervois avec un accord met et vin dans chaque lieu et invitation de vignerons.
Un verre est fourni en début du parcours.
Avec la participation de Love la Forêt, La Marbrerie, La Grande Fontaine, l’Atelier, Le Cedrat, la Cantine du Curé et le Clos de l’abbaye.
Réservation par mail.
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Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie baladegourmandecaunesmiervois@gmail.com
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English :
Second gourmet walk!
A gastronomic tour of the village of Caunes-Minervois, with food and wine pairings at each venue and invitations to winegrowers.
A glass is provided at the start of the tour.
With the participation of Love la Forêt, La Marbrerie, La Grande Fontaine, l’Atelier, Le Cedrat, la Cantine du Curé and le Clos de l’abbaye.
Reservations by e-mail.
L’événement 2ÈME BALADE GOURMANDE Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-04-14 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme
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