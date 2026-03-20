ENS BIODIVERSITÉ EN VILLE

Caunes-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 17:00:00

Date(s) :

2026-05-13

3 km Facile

Dans le cadre de l’atlas de la biodiversité de la commune, venez observer la nature en ville et réfléchissez à son lien avec nos modes de vie. Une exploration urbaine qui révèle une biodiversité souvent insoupçonnée.

Réservation obligatoire par email. 25 personnes max.

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Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie j.colle@rainette-ecologie.com

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English :

3 km Easy

As part of the municipality’s biodiversity atlas, come and observe nature in the city and reflect on how it relates to our lifestyles. An urban exploration that reveals an often unsuspected biodiversity.

Reservations required by email. 25 people max.

L’événement ENS BIODIVERSITÉ EN VILLE Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-03-20 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude