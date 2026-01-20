L’ABC DU HAUT-MINERVOIS BIODIVERSITE EN VILLE Caunes-Minervois

L’ABC DU HAUT-MINERVOIS BIODIVERSITE EN VILLE

3 ruelle du Monestier Caunes-Minervois Aude

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13

2026-05-13

Une belle occasion d’observer la nature en milieu urbain et de réfléchir à son lien avec nos modes de vie actuels. Une exploration urbaine qui révèle une biodiversité souvent insoupçonnée.

L’ABC (Atlas de la biodiversité communale) du Haut-Minervois permet, sur un territoire donné, de connaître, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel, faune et flore.

L’ABC est proposé par l’Office français de la biodiversité qui soutient, chaque année, des projets, tels que ceux qui ont été retenus, dans le Haut-Minervois, sur les communes de Castans, Cabrespine, Trassanel, Villeneuve-Minervois et Caunes-Minervois.

L’ABC va permettre le suivi scientifique de groupes d’espèces (rapaces, reptiles, chauve-souris mais aussi flore) par les équipes de deux associations ; Ecodiv et Derivaz. Et une série d’animations seront ainsi proposées sur le territoire jusqu’en septembre 2026.

A great opportunity to observe nature in an urban environment, and to reflect on how it relates to our current lifestyles. An urban exploration that reveals an often unsuspected biodiversity.

The ABC (Atlas of Communal Biodiversity) of Haut-Minervois is a way of identifying, preserving and promoting the natural heritage, flora and fauna of a given territory.

The ABC is proposed by the French Office for Biodiversity, which each year supports projects such as those selected in the Haut-Minervois, in the communes of Castans, Cabrespine, Trassanel, Villeneuve-Minervois and Caunes-Minervois.

The ABC will enable scientific monitoring of species groups (birds of prey, reptiles, bats and flora) by teams from two associations: Ecodiv and Derivaz. A series of events will be organized throughout the region until September 2026.

