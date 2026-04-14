2ème « CAFE PHILO » avec la Cie bleu 202, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac
2ème « CAFE PHILO » avec la Cie bleu 202, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac jeudi 23 avril 2026.
2ème « CAFE PHILO » avec la Cie bleu 202 Jeudi 23 avril, 19h30 Le [K]Rabo Orne
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T19:30:00+02:00 – 2026-04-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-04-23T19:30:00+02:00 – 2026-04-23T21:30:00+02:00
Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie
Un temps de rencontre pour parler de sujets divers et partager l’amour pour la philo en la sortant de son cadre technique et abrupt. Venez comme ça vous chante, avec pourquoi pas,des livres à partager
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