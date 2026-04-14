Rando Printemps 2026, Salle du Club de l’Amitié, Putanges-le-Lac
Rando Printemps 2026, Salle du Club de l’Amitié, Putanges-le-Lac dimanche 19 avril 2026.
Rando Printemps 2026 Dimanche 19 avril, 14h00 Salle du Club de l’Amitié Orne
Gratuit (Participation libre encourager)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T14:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T14:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00
Salle du Club de l’Amitié Place Saint-Ouen Putanges-Lac Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « comitedanimation.putanges@gmail.com »}]
Envie de bouger et de profiter du printemps ? Rejoignez la Rando Printemps le 19 avril à 14h à Putanges ! 3 parcours (3, 6 ou 10 km), jeux pendant la marche et goûter offert. Gratuit et convivial !
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