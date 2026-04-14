Rando Printemps 2026, Salle du Club de l’Amitié, Putanges-le-Lac

Rando Printemps 2026 Dimanche 19 avril, 14h00 Salle du Club de l’Amitié Orne

Gratuit (Participation libre encourager)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T14:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T14:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Salle du Club de l’Amitié Place Saint-Ouen Putanges-Lac Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « comitedanimation.putanges@gmail.com »}]

Envie de bouger et de profiter du printemps ? Rejoignez la Rando Printemps le 19 avril à 14h à Putanges ! 3 parcours (3, 6 ou 10 km), jeux pendant la marche et goûter offert. Gratuit et convivial !