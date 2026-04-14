Vide dressing, Salle des fêtes de Chênedouit, Putanges-le-Lac
Vide dressing, Salle des fêtes de Chênedouit, Putanges-le-Lac dimanche 19 avril 2026.
Vide dressing Dimanche 19 avril, 09h00 Salle des fêtes de Chênedouit Orne
2€ la table, entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T09:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T09:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00
Salle des fêtes de Chênedouit Chênedouit Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 24 62 87 72 »}]
Vêtements, accessoires et chaussures.
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