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Vide dressing, Salle des fêtes de Chênedouit, Putanges-le-Lac

Vide dressing, Salle des fêtes de Chênedouit, Putanges-le-Lac dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes de Chênedouit

Adresse : Chênedouit

Ville : 61210 Putanges-le-Lac

Département : Orne

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : 2€ la table, entrée libre

Vide dressing Dimanche 19 avril, 09h00 Salle des fêtes de Chênedouit Orne

2€ la table, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T09:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T09:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Salle des fêtes de Chênedouit Chênedouit Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 24 62 87 72 »}]
Vêtements, accessoires et chaussures.

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