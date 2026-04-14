« The NIGHTTIME ESCAPE »- Session et Jam Country/Folk Samedi 18 avril, 19h30 Le [K]Rabo Orne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T19:30:00+02:00 – 2026-04-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T19:30:00+02:00 – 2026-04-18T23:30:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

1ere Edition de ces « échappées Nocturnes » Country, avec la simple envie de partager ! 1ere partie : Session avec le Groupe « Adobo Hobos » et « les Acoustic Jukes », puis JAM country, ouverte à tous !