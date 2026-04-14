Randos 61 : Les Gorges de Saint-Aubert, Le Lac de Suisse Normande, Putanges-le-Lac
Randos 61 : Les Gorges de Saint-Aubert, Le Lac de Suisse Normande, Putanges-le-Lac samedi 25 avril 2026.
Randos 61 : Les Gorges de Saint-Aubert Samedi 25 avril, 09h30 Le Lac de Suisse Normande Orne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00
Le Lac de Suisse Normande 2274 route du Lac 61210 Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « office.tourisme@cdcvaldorne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 35 86 57 »}]
À l’occasion de la Fête de la randonnée dans l’Orne, l’office de tourisme du Val d’Orne vous propose de partir à la découverte des Gorges de Saint-Aubert. Un accueil café est prévu à 9 h.
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