Randos 61 : Les Gorges de Saint-Aubert, Le Lac de Suisse Normande, Putanges-le-Lac

Randos 61 : Les Gorges de Saint-Aubert Samedi 25 avril, 09h30 Le Lac de Suisse Normande Orne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00

Le Lac de Suisse Normande 2274 route du Lac 61210 Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « office.tourisme@cdcvaldorne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 35 86 57 »}]

À l’occasion de la Fête de la randonnée dans l’Orne, l’office de tourisme du Val d’Orne vous propose de partir à la découverte des Gorges de Saint-Aubert. Un accueil café est prévu à 9 h.