Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

« Les Improvisibles »-Théâtre d’impro de Flers, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

« Les Improvisibles »-Théâtre d’impro de Flers, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Le [K]Rabo

Adresse : 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges

Ville : 61210 Putanges-le-Lac

Département : Orne

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : Prix Libre

« Les Improvisibles »-Théâtre d’impro de Flers Dimanche 19 avril, 17h00 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T17:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-04-19T17:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:30:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie
Ils viennent de Flers pour partager avec vous un moment de créativité, de rires et de spontanéité. Pas de décor sophistiqué ni de texte, seulement l’imagination,l’écoute, le plaisir de jouer ensemble.

À voir aussi à Putanges-le-Lac (Orne)