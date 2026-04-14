« Les Improvisibles »-Théâtre d’impro de Flers, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

« Les Improvisibles »-Théâtre d’impro de Flers Dimanche 19 avril, 17h00 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T17:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-19T17:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:30:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

Ils viennent de Flers pour partager avec vous un moment de créativité, de rires et de spontanéité. Pas de décor sophistiqué ni de texte, seulement l’imagination,l’écoute, le plaisir de jouer ensemble.