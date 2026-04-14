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Assemblée Générale, Salle de la Mairie, Putanges-le-Lac

Assemblée Générale, Salle de la Mairie, Putanges-le-Lac samedi 18 avril 2026.

Lieu : Salle de la Mairie

Adresse : La Fresnaye-au-Sauvage

Ville : 61210 Putanges-le-Lac

Département : Orne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Assemblée Générale Samedi 18 avril, 14h00 Salle de la Mairie Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T15:30:00+02:00

Salle de la Mairie La Fresnaye-au-Sauvage Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie
L’Association des Amis de l’église de Saint Malo organise son assemblée générale.

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