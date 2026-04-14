Assemblée Générale, Salle de la Mairie, Putanges-le-Lac

Assemblée Générale Samedi 18 avril, 14h00 Salle de la Mairie Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T15:30:00+02:00

Salle de la Mairie La Fresnaye-au-Sauvage Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

L’Association des Amis de l’église de Saint Malo organise son assemblée générale.