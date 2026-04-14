Assemblée Générale, Salle de la Mairie, Putanges-le-Lac
Assemblée Générale, Salle de la Mairie, Putanges-le-Lac samedi 18 avril 2026.
Assemblée Générale Samedi 18 avril, 14h00 Salle de la Mairie Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T15:30:00+02:00
Salle de la Mairie La Fresnaye-au-Sauvage Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie
L’Association des Amis de l’église de Saint Malo organise son assemblée générale.
À voir aussi à Putanges-le-Lac (Orne)
- « The NIGHTTIME ESCAPE »- Session et Jam Country/Folk, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac 18 avril 2026
- Vide dressing, Salle des fêtes de Chênedouit, Putanges-le-Lac 19 avril 2026
- Rando Printemps 2026, Salle du Club de l’Amitié, Putanges-le-Lac 19 avril 2026
- « Les Improvisibles »-Théâtre d’impro de Flers, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac 19 avril 2026
- 2ème « CAFE PHILO » avec la Cie bleu 202, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac 23 avril 2026