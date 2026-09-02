2ème édition du concours photo « le patrimoine en mobilité », Communauté de communes de L’Île-Rousse – Balagne, L’Île-Rousse

Informations pratiques

2ème édition du concours photo « le patrimoine en mobilité » 18 – 20 septembre Communauté de communes de L’Île-Rousse – Balagne Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

La CCIRB organise la 2ème édition du concours photo « le patrimoine en mobilité », réalisé par le service mobilité en partenariat avec le service patrimoine et Pah dans le cadre du label « Pays d’art et d’histoire ».

Ce concours est organisé conjointement à l’occasion de :

« La semaine européenne de la mobilité » du 16 au 22 Septembre et « les journées européennes du patrimoine » du 19 au 20 septembre »

Le défi ? Associer un élément du patrimoine local à un mode de déplacement doux (marche, vélo, cheval, trottinette, paddle…) sur la même photo. Laissez parler votre créativité !

Les photos doivent :

•Être prises sur l’une des 22 communes du territoire de la Communauté de communes,

•Dater de moins de 2 ans,

•Représenter les 2 thématiques : le patrimoine et la mobilité.

CONTACT : nq@ccib.fr

Règlement et bulletin de participation téléchargeable via le lien :

https://www.lisula-balagna.fr/wp-content/uploads/2026/08/reglement-concours-photo-patrimoine-en-mobilite.pdf

Communauté de communes de L’Île-Rousse – Balagne 20220 L’Ile-Rousse L’Île-Rousse 20220 Haute-Corse Corse [{« link »: « mailto:nq@ccib.fr »}, {« link »: « https://www.lisula-balagna.fr/wp-content/uploads/2026/08/reglement-concours-photo-patrimoine-en-mobilite.pdf »}] https://www.lisula-balagna.fr/wp-content/uploads/2026/08/reglement-concours-photo-patrimoine-en-mobilite.pdf

La CCIRB organise la 2ème édition du concours photo « le patrimoine en mobilité », réalisé par le service mobilité en partenariat avec le service patrimoine et Pah dans le cadre du label « Pays d’art et…

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