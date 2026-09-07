Visite guidée du phare de la Pietra (L’Île-Rousse), Monument aux morts ile rousse, L’Île-Rousse

Informations pratiques

Visite guidée du phare de la Pietra (L’Île-Rousse) Vendredi 18 septembre, 17h50 Monument aux morts ile rousse Haute-Corse

Réservation obligatoire – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:50:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T17:50:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Visite guidée et découverte des îles de la Pietra, du sentier du conservatoire du littoral et du phare de la Pietra avec une guide conférencière.

Durée 1h30/2h

RDV à 17h50 au Monument aux morts de L’Île-Rousse. Départ 18h.

Réservation obligatoire – Gratuit

Contact : Office de tourisme intercommunal de L’Île-Rousse – Balagne

Inscription par téléphone: 04 95 60 04 35

Mail : resa@ileroussetourisme.fr

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Visite guidée et découverte des îles de la Pietra, du sentier du conservatoire du littoral et du phare de la Pietra avec une guide conférencière.

©Mairie de L’Île-Rousse