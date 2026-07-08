2ème édition du Salon des Seniors de Limoges – Haute-Vienne – Zénith de Limoges Zénith, Limoges

Informations pratiques

Les 26 et 27 janvier 2027, la 2ème édition du Salon des Seniors de la Haute-Vienne se tiendra au Zénith de Limoges.

Devenu un rendez-vous incontournable à Limoges, ce salon s’adresse aux jeunes retraités, futurs retraités et seniors actifs de toute la région. Bien installé dans le paysage limousin, il vous offre deux journées pour vous informer, rencontrer des spécialistes et découvrir des solutions concrètes pour bien vivre votre retraite à Limoges et en Nouvelle-Aquitaine.

Une retraite active, sereine et connectée, ça commence ici !

Thématiques abordées

– Bien-être, thalasso et cures thermales

– Résidences seniors, colocations…

– Mutuelles santé et prévoyance retraite

– Patrimoine, succession, assurance

– Associations, culture, loisirs et sport

– Caisses de retraite

– Aides à domicile, services à la personne, accompagnement et portage de repas

– Tourisme, voyages, activité

– Habitat, adaptation et amélioration de la maison

Au programme

Conférences, espace dédicaces, ateliers, animations, rencontres avec des spécialistes et espace restauration.

À gagner

Séjours en Cure Thermale et Thalasso

Spectacles

Romans dédicacés…

Zénith de Limoges (Haute-Vienne) 26 et 27 janvier 2027 Entrée gratuite – Ouvert à tous

Pour cette 2ème édition, venez nombreux découvrir le salon de référence à Limoges dédié aux seniors d’aujourd’hui et de demain.