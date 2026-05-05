2ème festival des Gourmands de l’accordéon Salle du COSEC Dinard

Dinard

2ème festival des Gourmands de l’accordéon

Salle du COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 00:00:00

Date(s) :

2026-05-09

La deuxième édition du festival des gourmands de l’Accordéon aura lieu le samedi 9 mai 2026 à la salle du Cosec à Dinard.

Avec Emily Jérôme Ortet, Emmanuel Rolland, Frédéric Buch, Myriam Thibaut, Cécile et Dominique Moisan et Joel Herisse !

Réservation au 06 33 85 09 81.

Restauration sur place 12€ le plateau repas. .

Salle du COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 33 85 09 81

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English :

L’événement 2ème festival des Gourmands de l’accordéon Dinard a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme