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2ème festival des Gourmands de l’accordéon Salle du COSEC Dinard

2ème festival des Gourmands de l’accordéon Salle du COSEC Dinard samedi 9 mai 2026.

Lieu : Salle du COSEC

Adresse : 29 Rue Gouyon-Matignon

Ville : 35800 Dinard

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Dinard

2ème festival des Gourmands de l’accordéon

Salle du COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 00:00:00

Date(s) :
2026-05-09

La deuxième édition du festival des gourmands de l’Accordéon aura lieu le samedi 9 mai 2026 à la salle du Cosec à Dinard.

Avec Emily Jérôme Ortet, Emmanuel Rolland, Frédéric Buch, Myriam Thibaut, Cécile et Dominique Moisan et Joel Herisse !

Réservation au 06 33 85 09 81.
Restauration sur place 12€ le plateau repas.   .

Salle du COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 33 85 09 81 

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English :

L’événement 2ème festival des Gourmands de l’accordéon Dinard a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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