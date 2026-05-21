2ème festival Rire-les-Bains Mers-les-Bains

Mers-les-Bains

2ème festival Rire-les-Bains

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 12 – 12 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-19

Sur réservation | De 12€ à 25€ (Pass 2 & 3 spectacle).

– Le 19 août 21h Wok’n Woll un duo musical hyper talentueux et totalement barré.

– Le 20 août 21h Clément Blouin dans Magicien finaliste de la France a un incroyable talent, voilà un magicien qui fait aussi dans l’humour, un peu pince sans rire.

– Le 21 août 21h Les 3 mousquetaires environ 4 comédiens font vivre sur scène l’œuvre d’Alexandre Dumas presque, enfin pas loin, dans sa totalité. Une mise en scène très drôle, c’est dynamique, original ; tout le monde adore.

Et pour les jeunes à partir de 5 ans

– Les 20 et 21 août à 11h A la recherche de l’incroyable talent … on ne peut pas trop dévoiler cette histoire mais on va rire et danser et chanter un peu

Sur réservation | De 12€ à 25€ (Pass 2 & 3 spectacle).

– Le 19 août 21h Wok’n Woll un duo musical hyper talentueux et totalement barré.

– Le 20 août 21h Clément Blouin dans Magicien finaliste de la France a un incroyable talent, voilà un magicien qui fait aussi dans l’humour, un peu pince sans rire.

– Le 21 août 21h Les 3 mousquetaires environ 4 comédiens font vivre sur scène l’œuvre d’Alexandre Dumas presque, enfin pas loin, dans sa totalité. Une mise en scène très drôle, c’est dynamique, original ; tout le monde adore.

Et pour les jeunes à partir de 5 ans

– Les 20 et 21 août à 11h A la recherche de l’incroyable talent … on ne peut pas trop dévoiler cette histoire mais on va rire et danser et chanter un peu .

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 58 36 95 39 contact@theatrelepreo.fr

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English :

By reservation only | From 12? to 25? (Pass 2 & 3 shows).

– August 19, 9pm: Wok’n Woll : a wildly talented musical duo.

– August 20, 9pm: Clément Blouin dans Magicien finalist in La France a un incroyable talent , a magician with a sense of humor.

– August 21, 9pm: Les 3 mousquetaires environ 4 actors bring Alexandre Dumas’s work to life on stage, almost, well, not quite, in its entirety. A very funny production, it’s dynamic, original; everyone loves it.

And for children aged 5 and over:

– August 20 and 21 at 11 a.m.: A la recherche de l’incroyable talent … we can’t reveal too much about this story, but we’re going to laugh and dance and sing a little!

L’événement 2ème festival Rire-les-Bains Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par DESTINATION LE TREPORT MERS