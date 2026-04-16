2éme Rassemblement-Exposition de véhicules anciens Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

2éme Rassemblement-Exposition de véhicules anciens

Quai des Mariniers Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:30:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Venez découvrir des véhicules anciens, lors d’une journée de rassemblement à Montjean-sur-Loire !

A l’occasion de la journée nationale, les 3 siècles de l’automobile de Montjean sur Loire La Pommeraye, organise un rassemblement avec exposition de véhicules anciens (autos, motos, cycles, utilitaires, sportives, youngtimer …) sur le quai des Mariniers de Montjean sur Loire à Mauges-sur-Loire.

Passionnés, collectionneurs, visiteurs de tous âges, nous vous attendons nombreux avec ou sans véhicules anciens.

Sur place, vous trouverez une buvette, un service de restauration (galettes, crêpes …), assuré par un artisan des Mauges et des tables et bancs sous barnums. .

Quai des Mariniers Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 09 58 18 83 club.3siecles.auto@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come to Montjean-sur-Loire and discover vintage vehicles!

L’événement 2éme Rassemblement-Exposition de véhicules anciens Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges