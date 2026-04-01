Conte initiatique et musical La Terrasse de l’Être Le Marillais Mauges-sur-Loire
Conte initiatique et musical La Terrasse de l’Être Le Marillais Mauges-sur-Loire samedi 25 avril 2026.
Mauges-sur-Loire
Conte initiatique et musical La Terrasse de l’Être
Le Marillais 38 Rue de l’Evre Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Partagez un moment privilégié en famille avec Le voyage extraordinaire de Moa , à découvrir à la terrasse de l’Être.
Le conte retrace l’aventure d’un petit garçon lancé dans une quête personnelle. Au fil de ses rencontres, ce récit initiatique s’anime au rythme d’instruments et de sons venus des quatre coins du monde. Ce spectacle de 35 minutes, accessible à tous les publics, invite à l’évasion et à la découverte sonore dans un cadre apaisant.
Le spectacle se déroule sur la terrasse de la Maison de l’Être. Ce lieu vous accueille dans une espace totalement réaménagé, avec de nombreuses surprises à découvrir au fil de l’été. L’entrée est libre, avec une participation au chapeau pour soutenir les artistes. .
Le Marillais 38 Rue de l’Evre Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire laterrassedeletre@gmail.com
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English :
Share a special family moment with Le voyage extraordinaire de Moa , to be discovered at the terrasse de l’Être.
L’événement Conte initiatique et musical La Terrasse de l’Être Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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