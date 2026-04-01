Marché de printemps de l’APE de l’Orange Bleue Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Marché de printemps de l’APE de l’Orange Bleue

Saint-Florent-le-Vieil Place de la Févrière Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 14:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Le Marché de Printemps de l’Orange Bleue est de retour !

C’est le moment de préparer vos jardins. Venez choisir vos plantations de saison fleurs, fruits et légumes frais seront mis en avant, aux côtés de nombreux stands à explorer.

Ce rassemblement a été conçu pour accueillir les familles les enfants de l’école animeront leur propre stand pour vendre les jouets dont ils n’ont plus l’usage, et des activités leur seront également proposées.

Pour une pause, une buvette et une petite restauration vous attendent sur place.

Venez partager un moment convivial et printanier ! .

Saint-Florent-le-Vieil Place de la Févrière Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire ape.lorangebleue@gmail.com

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English :

The Orange Bleue Spring Market is back!

L’événement Marché de printemps de l’APE de l’Orange Bleue Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-11 par Pôle Tourisme ôsezMauges