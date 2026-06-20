2ème Rendez-vous Dessin à Montluçon Rue du château Montluçon
2ème Rendez-vous Dessin à Montluçon Rue du château Montluçon dimanche 5 juillet 2026.
Montluçon
2ème Rendez-vous Dessin à Montluçon
Rue du château Esplanade Louis II de Bourbon Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:30:00
fin : 2026-07-05 16:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Rencontrons nous et dessinons ensemble ! Rencontre gratuite ouverte à tous, débutants et confirmés.
Installez-vous pour dessiner, peindre, échanger… Toutes les techniques sont les bienvenues.
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Rue du château Esplanade Louis II de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes plume.p@laposte.net
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English :
Let’s get together and draw! This free event is open to everyone—beginners and experienced artists alike.
Make yourself comfortable and draw, paint, and share ideas… All techniques are welcome.
L’événement 2ème Rendez-vous Dessin à Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme
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