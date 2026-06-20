UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

2ème Rendez-vous Dessin à Montluçon Rue du château Montluçon

2ème Rendez-vous Dessin à Montluçon Rue du château Montluçon dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
Rue du château
Adresse
Esplanade Louis II de Bourbon
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Montluçon

2ème Rendez-vous Dessin à Montluçon

Rue du château Esplanade Louis II de Bourbon Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:30:00
fin : 2026-07-05 16:30:00

Date(s) :
2026-07-05

Rencontrons nous et dessinons ensemble ! Rencontre gratuite ouverte à tous, débutants et confirmés.
Installez-vous pour dessiner, peindre, échanger… Toutes les techniques sont les bienvenues.
  .

Rue du château Esplanade Louis II de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   plume.p@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s get together and draw! This free event is open to everyone—beginners and experienced artists alike.
Make yourself comfortable and draw, paint, and share ideas… All techniques are welcome.

L’événement 2ème Rendez-vous Dessin à Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Montluçon (Allier)