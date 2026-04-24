‍ 2tonnes : Imaginer le futur et agir pour la transition écologique, Coworking Rouen la Maison bleue, Rouen

‍ 2tonnes : Imaginer le futur et agir pour la transition écologique Jeudi 9 juillet, 18h30 Coworking Rouen la Maison bleue Seine-Maritime

Tarif libre et conscient

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T18:30:00+02:00 – 2026-07-09T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-09T18:30:00+02:00 – 2026-07-09T21:30:00+02:00

Contenu de l’atelier @2tonnes

Face à l’urgence climatique, on se sait pas toujours comment agir : Eco-gestes ou actions collectives ? Devenir flexitarien ou acheter de seconde-main ? Rénover son logement ou se déplacer à vélo ? S’engager dans une association ou dans son travail ?

️ Dans cet atelier, vous aurez pour mission de construire un scénario de transition,ensemble, afin de limiter le changement climatique à +1,5°C. Pour cela, vous vivrez en accéléré les 30 prochaines années et devrez choisir des actions individuelles ET collectives à l’échelle du pays. Chaque action aura un impact sur vos émissions de gaz à effet de serre !

☀️ Quelles actions réaliser ? Lesquelles ont le plus d’impact ? Quel est mon rôle dans la transition écologique et sociale ?

Venez le découvrir en participant à l’atelier.

Coworking Rouen la Maison bleue, 16 Rue Alsace Lorraine, 76000 Rouen

Atelier de 3H

Merci d’arriver 10 mn en avance pour commencer et terminer à l’heure.

Vous pouvez amener quelque chose à grignoter à partager pour la convivialité !

Inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-2tonnes-atelier-a-rouen-76000-1610633902359

Adhérer à l’association et recevoir notre Newsletter (prix libre à partir de 0€) https://www.helloasso.com/associations/cap-transitions-rouen/adhesions/adhesion-2026

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Face à l’urgence climatique, on se sait pas toujours comment agir : Eco-gestes ou actions collectives ? récits transition