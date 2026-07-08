3 concertos pour un piano de Bartok Opéra de Limoges Opéra de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

3 concertos pour un piano de Bartok Opéra de Limoges

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 20:00:00

fin : 2026-10-13 20:30:00

Date(s) :

2026-10-13

Pièce pour 9 danseurs.euses Scène nationale de Reims.

Prélude à 19h15 Présentation de la pièce par Louis Barreau, le chorégraphe.

Épilogue Rencontre avec le chorégraphe à l’issue de la représentation.

Restitution OpéraKids Danse le dim. 11/10 à 17h (MAD) Travail effectué avec Louis Barreau.

Le chorégraphe Louis Barreau axe ses recherches depuis dix ans sur la rencontre entre musique et composition chorégraphique. Il s’empare ici d’une des sommes de Béla Bartók, génie de la musique du XXe siècle ses trois concertos pour piano avec leurs trois mouvements respectifs, et les transforme en pièce pour neuf danseurs et danseuses. S’inspirant de la puissance architecturale hors norme de la partition, Louis Barreau nous fait voyager des intimes musiques nocturnes aux danses pleines de fougue, sans oublier les images de fêtes populaires, par-delà les âges et les peuples.

Durée 1h15. .

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : 3 concertos pour un piano de Bartok Opéra de Limoges

L’événement 3 concertos pour un piano de Bartok Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole