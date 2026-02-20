3 ème manche du Trophée 61 BMX

Route de SEVIGNY Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dernière course du Trophée 61 en 3 manches qui donnera lieu au classement final par catégorie et par club.

Entrée gratuite.

Restauration sur place . .

Route de SEVIGNY Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 19 03 85 24 bmxargentan61@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 3 ème manche du Trophée 61 BMX

L’événement 3 ème manche du Trophée 61 BMX Argentan a été mis à jour le 2026-02-20 par Terres d’Argentan Intercom