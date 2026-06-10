3 nights with Pierre Marcus, Standards & compositions au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Le Pierre Marcus trio propose un moment de jazz vivant et complice, mêlant compositions originales et quelques standards revisités. Amis de longue date, les trois musiciens partagent une véritable connivence musicale, faite d’écoute, d’échanges et d’improvisations inspirées.

Pierre Marcus est un contrebassiste et compositeur actif sur la scène jazz française. Il joue comme sideman dans de nombreux projets et développe en parallèle ses propres groupes. Il est leader de plusieurs albums (« Longue Attente », « Pyrodance », « Following the Right Way », « Second Life »), centrés sur ses compositions avec une approche moderne du jazz. Il a également tenu une résidence pendant 7 ans au 38Riv, où il a régulièrement joué et invité de nombreux musiciens.

Line-up : Pierre Marcus : contrebasse ; Simon Chivallon : piano ; Pierre Eden Guilbaud : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — Pierre Marcus, contrebassiste reconnu, offre une soirée de complicité musicale avec son trio, mélangeant compositions originales et standards revisités.

Le mercredi 26 août 2026

de 19h30 à 20h30

Le mercredi 26 août 2026

de 21h30 à 22h30

Le mardi 25 août 2026

de 19h30 à 20h30

Le mardi 25 août 2026

de 21h30 à 22h30

Le lundi 24 août 2026

de 19h30 à 20h30

Le lundi 24 août 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : de 21 à 24 euros

Tarif sur place : de 24 à 27 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-24T22:30:00+02:00

fin : 2026-08-26T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-24T19:30:00+02:00_2026-08-24T20:30:00+02:00;2026-08-24T21:30:00+02:00_2026-08-24T22:30:00+02:00;2026-08-25T19:30:00+02:00_2026-08-25T20:30:00+02:00;2026-08-25T21:30:00+02:00_2026-08-25T22:30:00+02:00;2026-08-26T19:30:00+02:00_2026-08-26T20:30:00+02:00;2026-08-26T21:30:00+02:00_2026-08-26T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

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