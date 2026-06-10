3 nights with Pierre Marcus, Standards & compositions au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
3 nights with Pierre Marcus, Standards & compositions au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris lundi 24 août 2026.
Le Pierre Marcus trio propose un moment de jazz vivant et complice, mêlant compositions originales et quelques standards revisités. Amis de longue date, les trois musiciens partagent une véritable connivence musicale, faite d’écoute, d’échanges et d’improvisations inspirées.
Pierre Marcus est un contrebassiste et compositeur actif sur la scène jazz française. Il joue comme sideman dans de nombreux projets et développe en parallèle ses propres groupes. Il est leader de plusieurs albums (« Longue Attente », « Pyrodance », « Following the Right Way », « Second Life »), centrés sur ses compositions avec une approche moderne du jazz. Il a également tenu une résidence pendant 7 ans au 38Riv, où il a régulièrement joué et invité de nombreux musiciens.
Line-up : Pierre Marcus : contrebasse ; Simon Chivallon : piano ; Pierre Eden Guilbaud : batterie
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz contemporain — Pierre Marcus, contrebassiste reconnu, offre une soirée de complicité musicale avec son trio, mélangeant compositions originales et standards revisités.
Le mercredi 26 août 2026
de 19h30 à 20h30
Le mercredi 26 août 2026
de 21h30 à 22h30
Le mardi 25 août 2026
de 19h30 à 20h30
Le mardi 25 août 2026
de 21h30 à 22h30
Le lundi 24 août 2026
de 19h30 à 20h30
Le lundi 24 août 2026
de 21h30 à 22h30
payant
Tarif en ligne : de 21 à 24 euros
Tarif sur place : de 24 à 27 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-24T22:30:00+02:00
fin : 2026-08-26T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-24T19:30:00+02:00_2026-08-24T20:30:00+02:00;2026-08-24T21:30:00+02:00_2026-08-24T22:30:00+02:00;2026-08-25T19:30:00+02:00_2026-08-25T20:30:00+02:00;2026-08-25T21:30:00+02:00_2026-08-25T22:30:00+02:00;2026-08-26T19:30:00+02:00_2026-08-26T20:30:00+02:00;2026-08-26T21:30:00+02:00_2026-08-26T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/recherche?viewsreference%5Bcompressed%5D=eJxdkMEKwyAQRP9lzx5aSEvJz8i2rnZBTTCblBDy79UaaulBdtY3M4gbGBSEfoMRHSXoARRgcnOgKNDH2XsFngNLRYO1Ex1aWDxVz66AIt49GZ2xcHRT6WxFTba6On86D6G-b6lzLxcpZ3U-LKuWdaQPTegSjk_4N7DJ-Hy7NmCZvNERQwnWZWF66USWsuFBzZpo4YmHWFu67pJRTbBQ0IZ8-bDT_gb6XGyZ&search=3%20nights%20with%20Pierre%20Marcus contact@38riv.com
Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Promenade dans le monde des lichens Maison Paris Nature Paris 10 juin 2026
- Mes microbes du ventre – une exposition immersive pour découvrir le microbiote Galerie Saint Joseph Paris 10 juin 2026
- Forum Emploi & Métiers de la BD Salle des fêtes de la Mairie du 11e Paris 10 juin 2026
- Les Margotines Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris 10 juin 2026
- Expo 40 ans de solidarité par l’art- VSArt au parc andré citroën Serre du Parc André Citroën PARIS 10 juin 2026