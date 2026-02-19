30 ans du Judo Club Salinois Salle des communes Salins-les-Bains samedi 26 septembre 2026.

Salins-les-Bains

30 ans du Judo Club Salinois

Salle des communes Avenue du Général de Gaulle Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

30 ans de passion, de respect et de partage !

Au programme

> Tournoi par équipe vétérans

> Démonstrations Kata

> Démonstrations et animations judo

> Entraînement de masse

> Repas animé

> Expositions et stands partenaires

Plus d’informations à venir ! .

Salle des communes Avenue du Général de Gaulle Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 20 20 59 judoclub.salins@gmail.com

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English : 30 ans du Judo Club Salinois

L’événement 30 ans du Judo Club Salinois Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA