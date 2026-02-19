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30 ans du Judo Club Salinois Salle des communes Salins-les-Bains

30 ans du Judo Club Salinois Salle des communes Salins-les-Bains samedi 26 septembre 2026.

Lieu : Salle des communes

Adresse : Avenue du Général de Gaulle

Ville : 39110 Salins-les-Bains

Département : Jura

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Salins-les-Bains

30 ans du Judo Club Salinois

Salle des communes Avenue du Général de Gaulle Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

30 ans de passion, de respect et de partage !

Au programme
> Tournoi par équipe vétérans
> Démonstrations Kata
> Démonstrations et animations judo
> Entraînement de masse
> Repas animé
> Expositions et stands partenaires

Plus d’informations à venir !   .

Salle des communes Avenue du Général de Gaulle Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 20 20 59  judoclub.salins@gmail.com

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English : 30 ans du Judo Club Salinois

L’événement 30 ans du Judo Club Salinois Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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