Informations pratiques

Montreuil-sur-Mer

30e Spectacle Juliette et les Misérables

Rue Carnot Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-24

30e édition du Son et Lumière ! Depuis 1996 !

4 dates en Juillet

– Vendredi 24, samedi 25, dimanche 26, lundi 27 juillet à 22h30

5 dates en Juillet et Août

– Jeudi 30, vendredi 31 juillet, samedi 1, dimanche 2, lundi 3 août à 22h30

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En 1837, Victor Hugo se promène sous les grands arbres des remparts de Montreuil-sur-Mer. Il écrit ainsi à sa femme Adèle, tout en étant au bras d’une certaine Juliette Drouet.

Montreuil-sur-Mer serait mieux nommé Montreuil-sur-Plaine ; des remparts, on a une vue admirable de coteaux et de prairies, car la ville est haut située

Quelques années plus tard, c’est dans cette cité qu’il situe l’essentiel de la première partie des Misérables. Montreuil est la ville natale de Fantine, la ville dont Jean Valjean devient maire sous le nom de Monsieur Madeleine…

Cliquez ici pour la billetterie en ligne https://shorturl.at/pRzoN

Lieu Citadelle de Montreuil-sur-Mer

Crédit Benoît Bremer .

Rue Carnot Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 47 05 81 contact@lesmiserables-montreuil.com

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English :

L’événement 30e Spectacle Juliette et les Misérables Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-10 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer