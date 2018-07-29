UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montreuil-sur-Mer

Des Caves Médiévales… au Caviste d’Aujourd’hui Montreuil-sur-Mer

mercredi 29 juillet 2026 · Montreuil-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Adresse
11-13 rue Pierre Ledent
Ville
62170 Montreuil-sur-Mer
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Montreuil-sur-Mer

Des Caves Médiévales… au Caviste d’Aujourd’hui

11-13 rue Pierre Ledent Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Visite Guidée
Mercredi 29 juillet à 18h
Maison du Tourisme et du Patrimoine
—————————-
Ici, les caves et souterrains de la cité médiévale se révèlent… Les guides vous ouvrent les portes d’endroits mystérieux habituellement fermés au public ! Une cave en amenant une autre, un des cavistes à Montreuil-sur-Mer, vous attendra pour une dégustation des bouteilles dont il a le secret !

Duréee 1h Tarif unique: 9€ Rendez-vous Maison du Tourisme et du Patrimoine, 11/13 rue Pierre Ledent
Jauge limitée Réservation conseillée 03 21 06 04 27 ou accueil@destinationmontreuilsurmer.com

Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO en collaboration avec la Vinophilie de Montreuil-sur-Mer
Crédit Service Patrimoine   .

11-13 rue Pierre Ledent Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 04 27  accueil@destinationmontreuilsurmer.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Des Caves Médiévales… au Caviste d’Aujourd’hui Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer

À voir aussi à Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais)