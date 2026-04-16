30ème Festival des Châteaux de Bruniquel Bruniquel
30ème Festival des Châteaux de Bruniquel Bruniquel jeudi 30 juillet 2026.
Bruniquel
30ème Festival des Châteaux de Bruniquel
Sur l’esplanade des Chateaux Bruniquel Tarn-et-Garonne
Tarif : 31 – 31 – 48 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-30
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-05
Orphée aux enfers, Opéra-Bouffe d’Offenbach
Spectacle suivi des fameuses Tables d’Hôtes en compagnie des artistes ! .
Sur l’esplanade des Chateaux Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie
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English :
Orphée aux enfers, Offenbach’s Opéra-Bouffe
L’événement 30ème Festival des Châteaux de Bruniquel Bruniquel a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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