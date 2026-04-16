Bruniquel

30ème Festival des Châteaux de Bruniquel

Sur l’esplanade des Chateaux Bruniquel Tarn-et-Garonne

Tarif : 31 – 31 – 48 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-30

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-05

Orphée aux enfers, Opéra-Bouffe d’Offenbach

Spectacle suivi des fameuses Tables d’Hôtes en compagnie des artistes ! .

Sur l’esplanade des Chateaux Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie

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English :

Orphée aux enfers, Offenbach’s Opéra-Bouffe

L’événement 30ème Festival des Châteaux de Bruniquel Bruniquel a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)