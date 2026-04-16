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30ème Festival des Châteaux de Bruniquel Bruniquel

30ème Festival des Châteaux de Bruniquel Bruniquel

30ème Festival des Châteaux de Bruniquel Bruniquel jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Sur l'esplanade des Chateaux

Ville : 82800 Bruniquel

Département : Tarn-et-Garonne

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif : 31 31 48 Tarif de base plein tarif

Bruniquel

30ème Festival des Châteaux de Bruniquel

Sur l’esplanade des Chateaux Bruniquel Tarn-et-Garonne

Tarif : 31 – 31 – 48 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-30
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-05

Orphée aux enfers, Opéra-Bouffe d’Offenbach
Spectacle suivi des fameuses Tables d’Hôtes en compagnie des artistes !   .

Sur l’esplanade des Chateaux Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie  

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English :

Orphée aux enfers, Offenbach’s Opéra-Bouffe

L’événement 30ème Festival des Châteaux de Bruniquel Bruniquel a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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