30ème Festival des Châteaux de Bruniquel Orphée aux Enfers Opéra Bouffe d’Offenbach Rue du château Bruniquel
mercredi 5 août 2026 · Rue du château · Bruniquel
Informations pratiques
Bruniquel
30ème Festival des Châteaux de Bruniquel Orphée aux Enfers Opéra Bouffe d’Offenbach
Rue du château Esplanade des châteaux Bruniquel Tarn-et-Garonne
Tarif : 31 – 31 – 45 EUR
Tarif réduit
Spectacle / + Table d ‘hôtes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:30:00
fin : 2026-08-09 23:50:00
Date(s) :
2026-08-05
« Orphée aux Enfers » Opéra-bouffe d’Offenbach mis en scène en plein air dans le décor naturel des Châteaux de Bruniquel, plus de 50 exécutants sur scène Suivi d’une Table d’Hôtes en compagnie des artistes
.
Rue du château Esplanade des châteaux Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 81 27 66 21 festival@bruniqueloff.com
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English :
offenbach’s opera-bouffe « Orphée aux Enfers » staged outdoors in the natural setting of the Châteaux de Bruniquel, with over 50 performers on stage Followed by a Table d’Hôtes with the artists
L’événement 30ème Festival des Châteaux de Bruniquel Orphée aux Enfers Opéra Bouffe d’Offenbach Bruniquel a été mis à jour le 2026-03-30 par Office de Tourisme Quercy Vert-Aveyron
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