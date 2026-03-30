30ème Festival des Châteaux de Bruniquel Orphée aux Enfers Opéra Bouffe d’Offenbach Rue du château Bruniquel

Informations pratiques

Bruniquel

30ème Festival des Châteaux de Bruniquel Orphée aux Enfers Opéra Bouffe d’Offenbach

Rue du château Esplanade des châteaux Bruniquel Tarn-et-Garonne

Tarif : 31 – 31 – 45 EUR

Tarif réduit

Spectacle / + Table d ‘hôtes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:30:00

fin : 2026-08-09 23:50:00

Date(s) :

2026-08-05

« Orphée aux Enfers » Opéra-bouffe d’Offenbach mis en scène en plein air dans le décor naturel des Châteaux de Bruniquel, plus de 50 exécutants sur scène Suivi d’une Table d’Hôtes en compagnie des artistes

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Rue du château Esplanade des châteaux Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 81 27 66 21 festival@bruniqueloff.com

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English :

offenbach’s opera-bouffe « Orphée aux Enfers » staged outdoors in the natural setting of the Châteaux de Bruniquel, with over 50 performers on stage Followed by a Table d’Hôtes with the artists

L’événement 30ème Festival des Châteaux de Bruniquel Orphée aux Enfers Opéra Bouffe d’Offenbach Bruniquel a été mis à jour le 2026-03-30 par Office de Tourisme Quercy Vert-Aveyron