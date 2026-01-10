Une formation

pour vous détendre, jouer, rire comme des enfants ‍♀️

pour apprendre à faire du bien à vos enfants, les aider à gérer leurs émotions, se concentrer, se détendre et se relier à leur cœur. ‍♂️

Découvrez notre formation unique dédiée à l’apprentissage des techniques de yoga et de relaxation spécifiquement adaptées aux enfants et adolescents.

Dans un monde en constante évolution, où le stress et l’anxiété touchent de plus en plus les jeunes, il est essentiel de leur offrir des outils pour mieux réguler leurs émotions et gagner en sérénité.

Le yoga contribuera à leur développement global, tant sur le plan physique qu ‘émotionnel, tout en leur fournissant des outils précieux pour la vie quotidienne.

Dans un cadre ludique qui laisse place à l’imagination et à l’amusement : venez vous former avec nous.

Enseigner le yoga aux enfants – Techniques de Yoga et relaxation.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

Du samedi 16 mai 2026 au dimanche 17 mai 2026 :

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-08T01:59:59+02:00

Date(s) :

Yoga Vision 66 rue de la fontaine au roi 75011 66 rue de la fontaine au roiParis

https://www.yoga-vision.org/post/30h-formation-techniques-de-yoga-et-relaxation-pour-enfants-et-adolescents +33666559838 contact@yoga-vision.org



Afficher la carte du lieu Yoga Vision et trouvez le meilleur itinéraire

