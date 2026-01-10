Une formation pour :

Acquérir des bases en anatomie, biomécanique et physiologie afin de comprendre les mécanismes de la douleur

Apprendre les adaptations les plus pertinentes pour soulager les élèves

Découvrir des conseils d’hygiène de vie à transmettre

Découvrez notre formation unique de yogathérapie appliquée aux douleurs musculaires et articulaires des élèves.

Dans un monde où nous sommes de plus en plus sédentaires et stressés, bon nombre de nos élèves présentent des tensions physiques et psychiques qui se manifestent par des douleurs parfois chroniques ou récidivantes. Ils arrivent aux cours avec des limitations et des besoins spécifiques auxquels nous devons pouvoir répondre avec précision, confiance et savoir-faire.

Le but de cette formation est de vous délivrer les clés pour mieux comprendre l’origine de ces douleurs et savoir adapter les postures et pratiques proposées. En yogathérapie, on apprend à individualiser pour soulager, en ayant une vision globale des problématiques de chacun.

30h – Formation « Yogathérapie et douleurs »



Arthrose, tendinite, sciatique, mal de dos… Adapter le yoga aux problématiques de chacun et proposer des pratiques pour soulager les élèves.

Du samedi 17 octobre 2026 au dimanche 18 octobre 2026 :

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

Yoga Vision 66 rue de la fontaine au roi 75011 Paris

+33666559838 contact@yoga-vision.org



