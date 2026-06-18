31ème Festival Musique en Vacances La Ciotat
31ème Festival Musique en Vacances La Ciotat samedi 18 juillet 2026.
La Ciotat
31ème Festival Musique en Vacances
Du 18/07 au 26/07/2026 tous les jours. Eglise Notre Dame de l’Assomption, Salle Paul Eluard, Théâtre de La Chaudronnerie, Théâtre de La Mer La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-18
Le 31ème Festival Musique En Vacances gardera les mêmes objectifs que ses prédécesseurs, toujours à dominante classique avec des soirées en direction de quelques grands courants musicaux et souligner par leur différence, la richesse de l’événement.
La programmation 2026 réunira des artistes et formations aussi bien dans le registre du grand répertoire que dans d’autres domaines, sans exclusive de genre, classique, jazz et traditionnel, instrumental ou vocal.
Du jeune lauréat aux artistes confirmés, ce sont une douzaine de concerts qui seront ainsi proposés au public.
Chaque soirée verra un lieu s’inonder de musique, sans oublier pour autant ceux très appréciés des rendez-vous en fin d’après-midi.
Programme
Avant-première
Mercredi 15 juillet Eglise Notre-Dame de L’Assomption 18h
Orchestre du lycée Hégau Singen
Direction Gabrielle Haunz
Programme Charpentier-Beethoven-Dvorak-Jackson- Badelt-Powel-Röösli-Aznavour…
Gratuit sur réservation en fonction des places disponibles
Sous l’égide du comité de jumelage de La Ciotat
Avec la participation exceptionnelle de l’académie de danse de La Ciotat
Prélude Samedi 18 juillet– Salle Paul Eluard 18h
Récital de piano de Nicolas Mazmanian
Sortie de son nouveau disque Pianimaginary
Programme suite arménienne & suite pour piano n°2
Tarifs normal 12€ prévente 10€ réduit 7€ enfants moins de 12 ans 5€
Sous l’égide de l’association culturelle des Arméniens de La Ciotat & Ceyreste
Ouverture Dimanche 19 juillet Théâtre de La Chaudronnerie 20h30
Les Violons de France
Direction & Violon Frédéric Moreau
Piano Patrick Zygmanowski
Programme Best Of Classique
Pachelbel-Vivaldi-Massenet-Paganini Sarasate-Mozart-Chopin-Gershwin…
Tarifs normal 28€ prévente 25€ réduit 20€ enfants moins de 12 ans 10€
Lundi 20 juillet Eglise Notre-Dame de L’Assomption 17h30
Duo Decacorda
Alice Poussin violoncelle
Nicolas Pardo guitare
Programme Granados-Cassado-Ravel-Tárrega-De Falle…
Gratuit sur réservation en fonction des places disponibles
Lundi 20 juillet Théâtre de La Chaudronnerie 21h
Carte Blanche
Yvan Cassar
Accompagné de
Naïma Naouri chanteuse
Julie Sevilla-Fraysse violoncelliste
Benoit Dunoyer De Segonzac contrebassiste
Programme musiques de films chansons comédies musicales…
Tarifs normal 28€ prévente 25€ réduit 20€ enfants moins de 12 ans 10€
Mardi 21 juillet Eglise Notre-Dame de L’Assomption 20h30
Suor Angelica Opéra de Puccini
Orchestre des Rives Méditerranée
Direction Rafael Lamas
Chœur Région Sud
Direction Isabel Lopez
Compagnie Labotilar
Chorégraphes Angel Martinez Hernandez / Vito Giotta
Mise en scène Juan Manuel Orfini / Daniel Gonzalez Herrerias
Suor Angélica Mariana Carnovali soprano
Tarifs normal 25€ prévente 22€ réduit 18€ enfants moins de 12 ans 5€
Mercredi 22 juillet Eglise Notre-Dame de L’Assomption 17h30
Duo Asteria
Noelle Barbereau violon
Éric Costantino guitare
Programme Paganini-Gounod/Bach-Rossini-Fauré-Piazzolla-Costantino-Gonzalez-Myers-Semenzato-Machado
Gratuit sur réservation en fonction des places disponibles
Mercredi 22 juillet Salle Paul Eluard 21h
Story Tribute to Abba
Cacou Montagne / Sandra Lipari chanteuses
Sébastien Sciascia guitare
Ruben Benichou Clavier Rauz Cahuzac basse
Léo Sapede batterie
Programme les plus grands tubes du groupe Gimme Gimme-Take a Chance-Waterloo-Chiquitita-Dancing Queen…
Tarifs normal 20€ prévente 17€ réduit 14€ enfants moins de 12 ans 5€
Jeudi 23 juillet Salle Paul Eluard 20h30 concert caritatif
Prince Diabaté
Prince Diabaté (Guinée) Kora, Kamelen n’goni & chant
Yaya Dembelé (Mali) guitare
Programme Baraka-Won Fa Boron-Welafi-Manden Moussa-Sahara Dream-Djerelon…
Tarifs normal 15€ prévente 12€ réduit 10€ enfants moins de 12 ans 5€
Vendredi 24 juillet Eglise Notre-Dame de L’Assomption 17h30
Duo Lyra
Manon Opavska harpe
Tony Coullet mandoline
Programme Piazzola-Tárrega-Marquez-Vignolo-Villa Lobos- Rolling Stone-Queen Brassens-Rota…
Gratuit sur réservation en fonction des places disponibles
Vendredi 24 juillet Salle Paul Eluard 21h
Quintet Ars’Tango
Fernando Maguna accordéon
Alexandre Amedro violon
Diego Trosman guitare
Willy Quiko basse contrebasse
Olivier Lechardeur piano
Programme hommage à Astor Piazzolla
Tarifs normal 18€ prévente 15€ réduit 12€ enfants moins de 12 ans 5€
Samedi 25 juillet Eglise Notre-Dame de L’Assomption 20h30
Quatuor Élysée
Vadim Tchijik 1er violon
Yanzhyma Morozova 2nd violon
Andrei Malakhov alto
Igor Kiritchenko violoncelle
Artiste invitée Marika Lombardi hautbois
Programme Mozart-Dvorak & musiques de films (Rota-Piazzolla-Kosma-Morricone)
Tarifs normal 18€ prévente 15€ réduit 12€ enfants moins de 12 ans 5€
Clôture Dimanche 26 juillet Théâtre de La Mer 21h30
Concert exceptionnel du groupe corse I Muvrini
Tarifs normal 50€ prévente 47€ réduit 35€ enfants moins de 12 ans 25€ .
Eglise Notre Dame de l’Assomption, Salle Paul Eluard, Théâtre de La Chaudronnerie, Théâtre de La Mer La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 83 08 08 amei@orange.fr
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English :
The 31st Festival Musique En Vacances will retain the same objectives as its predecessors, still with a predominantly classical focus, with evenings devoted to some of the great musical trends, and highlighting the richness of the event through their differences.
L’événement 31ème Festival Musique en Vacances La Ciotat a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de La Ciotat
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