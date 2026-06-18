31ème Festival Musique en Vacances La Ciotat

La Ciotat

31ème Festival Musique en Vacances

Du 18/07 au 26/07/2026 tous les jours. Eglise Notre Dame de l’Assomption, Salle Paul Eluard, Théâtre de La Chaudronnerie, Théâtre de La Mer La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-18

Le 31ème Festival Musique En Vacances gardera les mêmes objectifs que ses prédécesseurs, toujours à dominante classique avec des soirées en direction de quelques grands courants musicaux et souligner par leur différence, la richesse de l’événement.

La programmation 2026 réunira des artistes et formations aussi bien dans le registre du grand répertoire que dans d’autres domaines, sans exclusive de genre, classique, jazz et traditionnel, instrumental ou vocal.

Du jeune lauréat aux artistes confirmés, ce sont une douzaine de concerts qui seront ainsi proposés au public.

Chaque soirée verra un lieu s’inonder de musique, sans oublier pour autant ceux très appréciés des rendez-vous en fin d’après-midi.



Programme



Avant-première

Mercredi 15 juillet Eglise Notre-Dame de L’Assomption 18h

Orchestre du lycée Hégau Singen

Direction Gabrielle Haunz

Programme Charpentier-Beethoven-Dvorak-Jackson- Badelt-Powel-Röösli-Aznavour…

Gratuit sur réservation en fonction des places disponibles

Sous l’égide du comité de jumelage de La Ciotat

Avec la participation exceptionnelle de l’académie de danse de La Ciotat



Prélude Samedi 18 juillet– Salle Paul Eluard 18h

Récital de piano de Nicolas Mazmanian

Sortie de son nouveau disque Pianimaginary

Programme suite arménienne & suite pour piano n°2

Tarifs normal 12€ prévente 10€ réduit 7€ enfants moins de 12 ans 5€

Sous l’égide de l’association culturelle des Arméniens de La Ciotat & Ceyreste



Ouverture Dimanche 19 juillet Théâtre de La Chaudronnerie 20h30

Les Violons de France

Direction & Violon Frédéric Moreau

Piano Patrick Zygmanowski

Programme Best Of Classique

Pachelbel-Vivaldi-Massenet-Paganini Sarasate-Mozart-Chopin-Gershwin…

Tarifs normal 28€ prévente 25€ réduit 20€ enfants moins de 12 ans 10€



Lundi 20 juillet Eglise Notre-Dame de L’Assomption 17h30

Duo Decacorda

Alice Poussin violoncelle

Nicolas Pardo guitare

Programme Granados-Cassado-Ravel-Tárrega-De Falle…

Gratuit sur réservation en fonction des places disponibles



Lundi 20 juillet Théâtre de La Chaudronnerie 21h

Carte Blanche

Yvan Cassar

Accompagné de

Naïma Naouri chanteuse

Julie Sevilla-Fraysse violoncelliste

Benoit Dunoyer De Segonzac contrebassiste

Programme musiques de films chansons comédies musicales…

Tarifs normal 28€ prévente 25€ réduit 20€ enfants moins de 12 ans 10€



Mardi 21 juillet Eglise Notre-Dame de L’Assomption 20h30

Suor Angelica Opéra de Puccini

Orchestre des Rives Méditerranée

Direction Rafael Lamas

Chœur Région Sud

Direction Isabel Lopez

Compagnie Labotilar

Chorégraphes Angel Martinez Hernandez / Vito Giotta

Mise en scène Juan Manuel Orfini / Daniel Gonzalez Herrerias

Suor Angélica Mariana Carnovali soprano

Tarifs normal 25€ prévente 22€ réduit 18€ enfants moins de 12 ans 5€



Mercredi 22 juillet Eglise Notre-Dame de L’Assomption 17h30

Duo Asteria

Noelle Barbereau violon

Éric Costantino guitare

Programme Paganini-Gounod/Bach-Rossini-Fauré-Piazzolla-Costantino-Gonzalez-Myers-Semenzato-Machado

Gratuit sur réservation en fonction des places disponibles



Mercredi 22 juillet Salle Paul Eluard 21h

Story Tribute to Abba

Cacou Montagne / Sandra Lipari chanteuses

Sébastien Sciascia guitare

Ruben Benichou Clavier Rauz Cahuzac basse

Léo Sapede batterie

Programme les plus grands tubes du groupe Gimme Gimme-Take a Chance-Waterloo-Chiquitita-Dancing Queen…

Tarifs normal 20€ prévente 17€ réduit 14€ enfants moins de 12 ans 5€



Jeudi 23 juillet Salle Paul Eluard 20h30 concert caritatif

Prince Diabaté

Prince Diabaté (Guinée) Kora, Kamelen n’goni & chant

Yaya Dembelé (Mali) guitare

Programme Baraka-Won Fa Boron-Welafi-Manden Moussa-Sahara Dream-Djerelon…

Tarifs normal 15€ prévente 12€ réduit 10€ enfants moins de 12 ans 5€



Vendredi 24 juillet Eglise Notre-Dame de L’Assomption 17h30

Duo Lyra

Manon Opavska harpe

Tony Coullet mandoline

Programme Piazzola-Tárrega-Marquez-Vignolo-Villa Lobos- Rolling Stone-Queen Brassens-Rota…

Gratuit sur réservation en fonction des places disponibles



Vendredi 24 juillet Salle Paul Eluard 21h

Quintet Ars’Tango

Fernando Maguna accordéon

Alexandre Amedro violon

Diego Trosman guitare

Willy Quiko basse contrebasse

Olivier Lechardeur piano

Programme hommage à Astor Piazzolla

Tarifs normal 18€ prévente 15€ réduit 12€ enfants moins de 12 ans 5€



Samedi 25 juillet Eglise Notre-Dame de L’Assomption 20h30

Quatuor Élysée

Vadim Tchijik 1er violon

Yanzhyma Morozova 2nd violon

Andrei Malakhov alto

Igor Kiritchenko violoncelle

Artiste invitée Marika Lombardi hautbois

Programme Mozart-Dvorak & musiques de films (Rota-Piazzolla-Kosma-Morricone)

Tarifs normal 18€ prévente 15€ réduit 12€ enfants moins de 12 ans 5€



Clôture Dimanche 26 juillet Théâtre de La Mer 21h30

Concert exceptionnel du groupe corse I Muvrini

Tarifs normal 50€ prévente 47€ réduit 35€ enfants moins de 12 ans 25€ .

Eglise Notre Dame de l’Assomption, Salle Paul Eluard, Théâtre de La Chaudronnerie, Théâtre de La Mer La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 83 08 08 amei@orange.fr

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English :

The 31st Festival Musique En Vacances will retain the same objectives as its predecessors, still with a predominantly classical focus, with evenings devoted to some of the great musical trends, and highlighting the richness of the event through their differences.

L’événement 31ème Festival Musique en Vacances La Ciotat a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de La Ciotat