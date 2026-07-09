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AGENDA · La Ciotat

Festival Orgues & Cinéma Quai Ganteaume La Ciotat

samedi 1 août 2026 · Quai Ganteaume · La Ciotat

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Quai Ganteaume
Adresse
Eglise Notre Dame de l'Assomption
Ville
13600 La Ciotat
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

La Ciotat

Festival Orgues & Cinéma

Samedi 1er août 2026 à partir de 21h30.

Samedi 8 août 2026 à partir de 21h30.

Samedi 15 août 2026 à partir de 21h30. Quai Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15

L’Eglise Notre Dame de l’Assomption à La Ciotat accueille le Festival Orgue et Cinéma 2026 avec une soirée exceptionnelle, mêlant concert d’orgue sur projection de film muet.
Programme

Samedi 1 août 21 H 30

VOIX et ORGUE

Melodie Lyonnet, Organiste à Lambesc Maïte Cronier, Voix

Samedi 8 août 21 H 30

FLUTE DE PAN et ORGUE

Rosen Hristov, organiste à Marseille J Jacques Massabo, flûte de pan, Siku, Zampona, Charango et ses variantes

samedi 15 août 21 H 30

MUSIQUES PROVENCALES et ORGUE

NICOLAS PICHON, Orgue   .

Quai Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 27 80 96  org-cinema-eden@orange.fr

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English :

The Church of Our Lady of the Assumption in La Ciotat is hosting the 2026 Organ and Cinema Festival with an exceptional evening, combining an organ concert with a silent film screening.

L’événement Festival Orgues & Cinéma La Ciotat a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de La Ciotat

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