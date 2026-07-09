Festival Orgues & Cinéma Quai Ganteaume La Ciotat

Informations pratiques

La Ciotat

Festival Orgues & Cinéma

Samedi 1er août 2026 à partir de 21h30.

Samedi 8 août 2026 à partir de 21h30.

Samedi 15 août 2026 à partir de 21h30. Quai Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15

L’Eglise Notre Dame de l’Assomption à La Ciotat accueille le Festival Orgue et Cinéma 2026 avec une soirée exceptionnelle, mêlant concert d’orgue sur projection de film muet.

Programme



Samedi 1 août 21 H 30



VOIX et ORGUE



Melodie Lyonnet, Organiste à Lambesc Maïte Cronier, Voix



Samedi 8 août 21 H 30



FLUTE DE PAN et ORGUE



Rosen Hristov, organiste à Marseille J Jacques Massabo, flûte de pan, Siku, Zampona, Charango et ses variantes



samedi 15 août 21 H 30



MUSIQUES PROVENCALES et ORGUE



NICOLAS PICHON, Orgue .

Quai Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 27 80 96 org-cinema-eden@orange.fr

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English :

The Church of Our Lady of the Assumption in La Ciotat is hosting the 2026 Organ and Cinema Festival with an exceptional evening, combining an organ concert with a silent film screening.

L’événement Festival Orgues & Cinéma La Ciotat a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de La Ciotat