Festival Orgues & Cinéma Quai Ganteaume La Ciotat
samedi 1 août 2026 · Quai Ganteaume · La Ciotat
Informations pratiques
La Ciotat
Festival Orgues & Cinéma
Samedi 1er août 2026 à partir de 21h30.
Samedi 8 août 2026 à partir de 21h30.
Samedi 15 août 2026 à partir de 21h30. Quai Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15
L’Eglise Notre Dame de l’Assomption à La Ciotat accueille le Festival Orgue et Cinéma 2026 avec une soirée exceptionnelle, mêlant concert d’orgue sur projection de film muet.
Programme
Samedi 1 août 21 H 30
VOIX et ORGUE
Melodie Lyonnet, Organiste à Lambesc Maïte Cronier, Voix
Samedi 8 août 21 H 30
FLUTE DE PAN et ORGUE
Rosen Hristov, organiste à Marseille J Jacques Massabo, flûte de pan, Siku, Zampona, Charango et ses variantes
samedi 15 août 21 H 30
MUSIQUES PROVENCALES et ORGUE
NICOLAS PICHON, Orgue .
Quai Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 27 80 96 org-cinema-eden@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Church of Our Lady of the Assumption in La Ciotat is hosting the 2026 Organ and Cinema Festival with an exceptional evening, combining an organ concert with a silent film screening.
L’événement Festival Orgues & Cinéma La Ciotat a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de La Ciotat
À voir aussi à La Ciotat (Bouches-du-Rhône)
- Concert La Nuit par Lola & Guests Théâtre de La Mer La Ciotat 16 juillet 2026
- 31ème Festival Musique en Vacances La Ciotat 18 juillet 2026
- Bal des pompiers de La Ciotat et Ceyreste Esplanade Langlois La Ciotat 18 juillet 2026
- 13ème Festival Créole Karaïb Plage La Ciotat 23 juillet 2026
- Feu d’Artifice du 16 août à La Ciotat La Ciotat 17 août 2026