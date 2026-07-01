Concert La Nuit par Lola & Guests Théâtre de La Mer La Ciotat

Informations pratiques

La Ciotat

Concert La Nuit par Lola & Guests

Jeudi 16 juillet 2026 de 19h à 0h30. Théâtre de La Mer 46 quai François Mitterrand La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16 00:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Les Folies Mondaines de Madame ont choisi la ville de La Ciotat pour accueillir un événement aussi festif qu’engagé.

Le temps d’une soirée exceptionnelle au Théâtre de La Mer, artistes, musiciens et public se réuniront autour d’une même cause soutenir l’association On T’chao, qui œuvre chaque jour pour améliorer la vie des personnes atteintes de mucoviscidose et de leurs proches.

Face à la Méditerranée, dans l’un des plus beaux cadres de la région, le groupe Lola et ses invités offriront un concert unique où la musique deviendra un véritable vecteur de solidarité.

Sur scène, le groupe Black Coffee, Sarah Jhones & Joya.

Parce qu’une soirée peut être bien plus qu’un simple moment de partage. Parce que chaque présence compte. Parce qu’ensemble, nous pouvons faire avancer les choses.

Rendez-vous au Théâtre de La Mer à La Ciotat pour une nuit de musique, d’émotion et de générosité.

Une soirée festive. Un concert exceptionnel. Une cause qui rassemble. .

Théâtre de La Mer 46 quai François Mitterrand La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Les Folies Mondaines de Madame have chosen the town of La Ciotat to host an event that is as festive as it is socially conscious.

L’événement Concert La Nuit par Lola & Guests La Ciotat a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de La Ciotat