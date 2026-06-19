Concert estival Grabuge par Cyril Benhamou Rue de l’Ancien Hôpital La Ciotat

La Ciotat

Concert estival Grabuge par Cyril Benhamou

Samedi 4 juillet 2026 à partir de 20h. Rue de l’Ancien Hôpital Médiathèque Municipale Simone Veil La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Cyril Benhamou est un artiste incontournable et un acteur culturel majeur depuis plus d’une décennie.

Reconnu sur la scène nationale, son travail est régulièrement salué par la critique.

Homme de spectacle, il propose avec Grabuge une soirée musicale dans le partage, ouverte sur le monde, à la croisée de plusieurs styles musicaux (jazz, world, house, hip hop, funk..).

La recette de ce cocktail explosif ? Un trio rythmique (clavier-basse-batterie) soudé et inventif qui improvise en direct, en fonction de l’énergie du moment. Et il n’est pas rare qu’il accueille des invités surprise sur scène..

Avec des résidences un peu partout à Marseille (Makeda, Artplex, La Meson..), où il a pu roder son concept année après année, Cyril a véritablement fait de Grabuge sa marque de fabrique. Un show festif, métissé et universel. A l’image de sa propre musique..



Cyril Benhamou claviers, flûte, lead

Pascal Blanc bass

Flo Sallen batterie.



Cyril Benhamou est pianiste, flûtiste et compositeur, à la croisée du jazz, du hip-hop et des musiques actuelles. Lauréat d’un 1er prix SACEM de composition, il s’est produit sur de grandes scènes française, notamment à Jazz à Vienne, Marciac, au Festival des 5 Continents et à Juan-les-Pins. Son parcours est marqué par des collaborations avec des artistes reconnus, dont le trio Three in a Box (Franck Agulhon, Pascal Blanc), Raphaël Imbert ou encore Julien Daïan. Plus récemment, il collabore avec French 79 pour la bande originale du film Sur un fil de Reda Kateb. Son premier album en trio, H.O.T. (Heart Of Town), salué par la presse, révèle un univers musical singulier, mélodique et accessible, porté par une forte présence scénique. .

Rue de l’Ancien Hôpital Médiathèque Municipale Simone Veil La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 70 60 mediatheque@mairie-laciotat.fr

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English :

Cyril Benhamou has been a key figure in the arts and a major cultural player for over a decade.

Well-known on the national scene, his work is regularly praised by critics.

L’événement Concert estival Grabuge par Cyril Benhamou La Ciotat a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de La Ciotat