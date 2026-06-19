Feu d’Artifice du 13 juillet à La Ciotat La Ciotat
Feu d’Artifice du 13 juillet à La Ciotat La Ciotat mardi 14 juillet 2026.
La Ciotat
Feu d’Artifice du 13 juillet à La Ciotat
Lundi 13 juillet 2026 à partir de 22h30. Promenade François Mulet La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
À l’occasion de la Fête nationale, la ville de La Ciotat vous invite à une soirée magique placée sous le signe de la lumière, de la fête et du partage.
Dès 21h, participez au bal DJ du comité des fêtes sur la place de l’Escalet, sur le port vieux de La Ciotat, pour une ambiance festive avec musique et animations sur place.
Et à 22h30 précises, le ciel de La Ciotat s’embrasera pour un feu d’artifice spectaculaire tiré depuis la mer, face au port de plaisance. Un moment inoubliable à vivre en famille, entre amis ou en amoureux, avec pour décor le charme unique de notre belle ville méditerranéenne.
Laissez-vous émerveiller par les couleurs, les éclats et la magie de cette nuit d’été, célébrant ensemble les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. .
Promenade François Mulet La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32
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English :
To celebrate the Fête nationale, the town of La Ciotat invites you to a magical evening of light, celebration and sharing.
L’événement Feu d’Artifice du 13 juillet à La Ciotat La Ciotat a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de La Ciotat
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